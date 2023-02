Schoorsteenbrand in Watermolenstraat

Erembodegem/Lede Deze zagen we nog niet: automaat met gebruiks­kla­re paling

Het sinds 1980 gekende familierestaurant Paling Stapsteen of het iets hippere ‘Eels on wheels’ is voortaan niet alleen meer te vinden in Bistro Céline in Heusden of op marktpleinen. Voortaan is de kwaliteitsvolle lekkernij ook te vinden in ‘palingautomaten’. Die staan sinds deze week onder meer in Erembodegem en Lede.

