Rustig wonen in de Denderstreek? Check dan zeker dit Durabrik-woonproject

• 50 jaar ervaring

Dat Durabrik expertise heeft is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, aldus Sara Pollet, die voor de projectontwikkelaar werkt. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Het project in Lede is daar een goed voorbeeld van.

• Eigentijdse woningen

• Alles in de buurt

Verder is het project heel goed gelegen. In de Spoorstraat woon je op vijf minuten van het centrum van Lede. Het is een jonge buurt met weinig verkeer en winkels, crèches en scholen in de omgeving. Aan het begin van de straat is er een bushalte en je doet er twee minuutjes over tot aan het station. Met zijn ligging tussen Aalst, Dendermonde en Gent is Lede ook een goede uitvalsbasis om overal vlot naartoe te rijden. “Eén woning heeft een inpandige garage. Bij de andere kan je je wagen kwijt in de carport naast het huis. In die woningen met carport zit ook een technische ruimte met extra plaats voor je fietsen.”