Rusthuiskater Leo van WZC Markizaat na vijf weken teruggevonden in Nieuwerkerken: “Wellicht reisde hij mee met een ziekenwagen”

Lede Kater Leo van WZC Markizaat al tien dagen vermist: rusthuisbe­wo­ners lanceren ultieme oproep

De bewoners van afdeling De Hoeve van woonzorgcentrum Markizaat in Lede zijn op zoek naar hun huiskat Leo. Die kater heeft in de afdeling zijn eet- en drinkbakje en was tot voor kort geregeld te vinden in de zetels van de bewoners of in het parkgebied rond het rustood.

20 februari