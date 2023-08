Rommelmarkt gecombineerd met oprit- en garageverkoop

Wat te doen in Vlaamse Ardennen-Dender­streek tijdens het komend weekend: van kunst in bunkers tot een tocht met oude brommers

Het is geen weer om een vakantieganger door te jagen maar toch blijven de organisatoren van feesten, partijen en evenementen druk bezig met het zomers samenbrengen van jong en oud. Dat kan in onze contreien op diverse manieren. Wij gidsen u naar enkele afspraken die toch wat zon kunnen brengen in uw weekend. U hoeft er in enkele gevallen zelfs het WK wielrennen niet voor te missen.