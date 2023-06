Rommelmarkt en springkasteel aan WZC Markizaat

Militaire en Koreaanse gasten herdenken gesneuvel­de Koreavete­raan Frans Rottiers: “Eerherstel voor hem en alle andere vergeten slachtof­fers”

“Het eenvoudige ijzeren kruis dat zijn graf markeerde op de begraafplaats in Lede is al lang verdwenen, maar deze herdenking is belangrijk omdat oorlog iets van alle plaatsen en tijden is”, vertelt bezieler Johan De Ryck. Vanuit de Nationale Strijdersbond afdeling afdeling Lede-Wanzele zorgt hij op vrijdagnamiddag 26 mei voor een indrukwekkend eerherstel voor Ledenaar Frans Rottiers. Die overleed in 1951 op 22-jarige leeftijd als lid van het Vrijwilligers Korps Korea op ‘Hill 155’ nabij Oeidjongboe aan de gevolgen van een Chinese bajonetsteek.