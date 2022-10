Rob Matthys is ere-OCMW-raadslid

Lede Herinne­rings­brie­ven­bus op kerkhoven: “Kan kinderen helpen bij rouwproces”

De gemeente Lede zal op al haar begraafplaatsen ‘herinneringsbrievenbussen’ plaatsen. “Wanneer je iemand mist en graag nog iets wil zeggen, met woorden of via een tekening, kan je een brief posten in de herinneringsbrievenbus”, vertelt schepen van begraafplaatsen Robert De Mulder (CD&V).

21 oktober