Repair café zoekt reparateurs

Geraardsbergen TERRASTIP. Toucan Bar: “In dit verborgen stukje groen achter het vroegere klooster is het zalig toeven”

In de tuin van de voormalige priorij van Hunnegem, in Geraardsbergen, vind je de gezellige en sfeervolle zomerbar Toucan Bar. Sinds dit jaar kan je er zelfs blijven overnachten in stijl.

25 juli