Regenweer paste perfect bij nieuw jaarthema ‘Wonderwijs in zee…’

Politie rolt bendes fietsendie­ven op: twee bendes opgepakt

Het voorbije jaar werden in Zottegem heel wat inspanningen geleverd om fietsendiefstallen tegen te gaan. En dat werpt zijn vruchten af: eind juni rekende de politie een internationaal actieve fietsendievenbende in aan het station van Zottegem. Begin deze week sloeg de politie opnieuw twee fietsendieven in de boeien.