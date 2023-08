Ten Miles van Bavegem extra uitdaging tijdens Milkrun

Op zondag 10 september is er de vierde editie van de Milkrun. Nieuw is de Ten Miles van Bavegem, een run van 16 km door de Inex-melkfabriek. Een team van ouders, leerkrachten en vrijwilligers van de Vrije Basisschool Klim-Op leidt alles in goede banen.