Agenten lossen fietsdief­stal op... dénken ze: “Daar stond ik dan, vergeefs mijn tweewieler te zoeken”

De politie van Wetteren heeft een elektrische fiets, die eerder in Schellebelle was gestolen, teruggevonden op de Markt. Een diefstal leek opgelost... tot marktganger Marcel vruchteloos zijn tweewieler begon te zoeken. “De gestolen fiets in Schellebelle was gegraveerd. De mijne niet.”