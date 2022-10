Recordaantal burgervragen voor gemeenteraad: vragenhalfuurtje (te) populair

Politiek dichter bij de burger brengen en de betrokkenheid verhogen was de oorspronkelijk bedoeling. Iets dat zeker deels lijkt te lukken. Met een vraag van een actiecomité voor geldautomaten in Oordegem en een vraag over accentverlichting door – weliswaar aan Open Lede gelinkte - Isabelle Van Der Veken over accentverlichting aan oversteekplaatsen, lijkt de burger wel degelijk de aangeboden handschoen aan te nemen om zaken op de politieke agenda te plaatsen. Dat naast Van Der Veken ook Ingo Luypaert - vooral gekend als voorzitter van oppositiepartij Open Lede - de laatste gemeenteraden massaal vragen indient terwijl beiden deel uitmaken van Open Lede - een partij die liefst vier mandatarissen in de gemeenteraad zitten heeft - is merkwaardig.

“Maar ik ben niet langer voorzitter of bestuurslid. Ik ben dus een burger zoals ieder ander”, vertrouwde Luypaert ons donderdagavond toe nadat Jef Lemmens van oppositiepartij Groen zich publiek afvroeg wat de bedoeling was. De toestroom aan vragen zorgt er in elk geval voor dat gemeenteraadsvoorzitter Isabelle Derder (CD&V) er moest voor zorgen dat de tussenkomsten door burgers zo beperkt mogelijk bleven en daardoor per vraag slechts vijf minuten wou geen. Johan Deryck van meerderheidspartij De Coöperatie loofde de participatie van de burger, maar suggereerde toch om de mogelijkheden of aantal vragen te beperken. “Democratie is een teer plantje”, stelde hij. Afwachten of de toestroom aan burgervragen blijft aanhouden of langzaamaan zal opdrogen tot een smal en onregelmatig stroompje.