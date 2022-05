Recherche ontmantelt cannabisplantage met meer dan 600 plantjes

Speurders van de lokale recherche hielden het gebouw in de gaten en toen daar donderdag rond de middag beweging was, reden ze de wagen klem. Twee personen werden opgepakt. Binnen werden een 600-tal cannabisplanten en heel wat materiaal voor de verdere uitbouw van die plantage gevonden. Alles werd in beslag genomen en weggehaald. Voor de buren was de inval een totale verrassing. “Onvoorstelbaar dat we hier nooit iets van gezien of gemerkt hebben”, luidde het quasi unaniem.