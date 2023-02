Receptie voor Ledenaars die Oekraïners opvingen

Oosterzele Discussie over prijskaart­je nieuw Administra­tief Centrum (AC) Oosterzele

Meerderheid en oppositie staan in Oosterzele lijnrecht tegenover elkaar in een discussie over de kostprijs van de bouw van een nieuw Administratief Centrum. Wordt het 5,5 miljoen zoals CD&V en N-VA beweren? Of is 8 miljoen meer realistisch?

26 januari