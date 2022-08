Radiocaravan en vier extra (container)klassen op SMC Lede om stijgend aantal leerlingen te huisvesten

Vier extra klascontainers

“Om te garanderen dat onze leerlingen in ideale en kwalitatieve omstandigheden les krijgen, creëerden we met de bouw van twee permanente containerklassen naast het grasveld achteraan en de huur van nog eens twee containerklassen naast de eerder geplaatste klascontainers langs de Bellaertstraat op korte termijn al vier extra lokalen”, vertelt adjunct directeur Rein Bogaert. Hij vormt sinds kort samen met met Hilde De Smet en Sara Portier het directieteam van de school. Meest opvallend is echter het vijfde extra leslokaal dat er kwam.

Kleurrijke radiostudio

Eveneens handig gezien de toenemende energieprijzen was de vervanging van de stookolieketel. “Hierdoor kunnen we voortaan op een meer energiezuinige manier warmte bieden op koude winterdagen.” Daarnaast beschikken vanaf dit schooljaar alle leerlingen over een laptop van de school. “Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen investeerden we in nieuwe lokale servers, zorgden we voor een upgrade van de internetverbinding en bekijken we hoe we ons Wi-Fi-netwerken kunnen uitbreiden en versterken.”