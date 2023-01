Promotie wandelen met stappensignalisatie niet weerhouden wegens kostprijs, straatnaamborden trage wegen kostten destijds 14.000 euro

“We besloten in eerste instantie werk te maken van een tweede 10.000-stappenwandeling in Oordegem”, reageert schepen Elke Meganck (CD&V). Die stelde ook dat deze ingreep in het verleden bekeken en afgewezen werd “omwille van de kostprijs”. Dat laatste is merkwaardig. In 2020 werd zowat elk baantje en wegeltje in Groot-Lede uitgerust met een naam en straatnaambord. Dat kostte toen voor 113 straatnaamborden bijna 15.000 euro. Na aandringen beloofde Meganck het voorstel wel opnieuw mee te nemen en te bespreken binnen de betrokken werkgroep.