Prijzen voor huizen in Lede stijgen fors

Sint-Lievens-Houtem Na zware brand bij Eendracht Houtem: "Noodkanti­ne dankzij steun van gulle schenkers"

Aan de vooravond van de start van het nieuwe voetbalseizoen blikken we met bestuur en medewerkers terug op de zware brand waardoor Eendracht Houtem in maart werd getroffen. Met penningmeester Michaël Van Wassenhove (34) richten we ook onze blik op de toekomst. “De slachtoffers zijn aan de beterhand en de gulle steun die we kregen, is het mooiste bewijs dat vriendschap in de voetbalwereld echt wel bestaat", ervaart Michaël.

5 september