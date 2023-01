Prijzen voor huizen en appartementen in Lede stijgen

Zonnebeke/Oostende/Lede Koppel dat prostitu­ees liet werken in apparte­ment en bordeel riskeert jaar cel

Een 40-jarige man uit Zonnebeke en z’n 31-jarige partner riskeren in de Brugse rechtbank een jaar cel voor mensensmokkel en pooierschap. S.C. en S.D. stelden prostituees tewerk in een appartement in Oostende en bordeel in Lede. Het koppel vraagt echter de vrijspraak.

11 januari