Prijzen en paashaas maken van april bijzonder maand voor en op wekelijkse markt

Enerzijds is er de actie ‘Maand van de markt’, waarbij iedereen die aankopen doet op de markt op 5, 12, 19 of 26 april dankzij een spaarkaart in de prijzen kan vallen. Anderzijds komt op dinsdag 12 april de paashaas langs. Die deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er ook een tekenwedstrijd. Wie een tekening maakt of inkleurt, die in de kist aan het gemeentehuis stopt en om 11 uur aanwezig is tijdens de prijstrekking, maakt kans op één van de twintig prijzen.