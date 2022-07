PORTRET. Brantano-stichter André Brantegem: “In 1969 was hij bijna failliet, maar als ondernemer puur sang vond hij vanuit het niks Brantano uit”

Voetbal derde nationale A Jong Lede wil opmars verder gestalte geven met nieuwe ploeg

Vorig jaar kende Jong Lede twee gezichten. In de heenronde was de ploeg het lelijke eendje in derde nationale A. De nieuwjaarsreceptie moet blijkbaar een geweldige meevaller geweest zijn, want na de winterstop tapte men in Lede uit een heel ander vat. Een nagenoeg zekere degradatie kon afgewend worden. Op dat elan wil de club nu doorgaan.

5 juli