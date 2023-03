Politiek lijkt burgervragen compleet moe: 2 op 3 politici blijven weg en mogelijkheid zal beperkt worden

De mogelijkheid van burgervragen bestaat sinds 2009. In oktober 2022 was er nog een recordaantal van zeven vragen door drie burgers. De heer Luypaert stelde toen vijf vragen. De voorbije gemeenteraden waren dat er drie in november, vier in december, drie in januari, twee in februari en drie in maart. Daarmee is hij stilaan meer aan het woord dan de overige mandatarissen en actiever wat betreft vragen dan 95% van de wettelijk verkozen gemeenteraadsleden.