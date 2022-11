Politie waarschuwt na verschillende inbraken: "Wees alert en bel meteen 101'

Een eerste inbraak was er in de Nieuwstraat in Lede donderdagochtend tussen 1.20 uur en 3 uur ‘s nachts. “Hier werden rond dat tijdstip twee verdachte jonge mannen opgemerkt. Een had een snor, was mager gebouwd, droeg een kap met daaronder een pet of muts”, aldus de politie.

Langs de Kleine Steenweg in Erpe werd woensdagavond voor 20.20 uur een lichtsensor vernield en een achterdeur opengebroken. In dezelfde tijdspanne werd op dezelfde manier ingebroken langs de Keiberg in Lede. De dieven gingen er van door met geld, juwelen, horloges en een beeldscherm. Of het op de drie plaatsen om dezelfde daders gaat is niet duidelijk.

De politie roept naar aanleiding van deze en eerdere inbraken op extra aandacht te besteden aan de sloten van ramen en deuren. “De cilinder mag niet uitsteken, want anders kan die met een tang worden vastgegrepen. Nog veiliger is een veiligheidsslot met meerpuntsvergrendeling aangezien veel deuren worden opengebroken met een zware schroevendraaier of koevoet.”

Tot slot vraagt de politie om bij verdachte handelingen meteen het noodnummer ‘101' te bellen. “Op die manier kunnen we meteen een ploeg ter plaatse sturen. Zo is het voor mensen met minder goede bedoelingen meteen duidelijk dat ze hun plannen beter kunnen afblazen.”

