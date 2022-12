Politie rijdt wagen met oplichters klem: daders maakten tienduizenden euro’s buit bij bejaarde slachtoffers

Erpe-Mere/Lede/Wetteren/ZottegemDe politie heeft drie oplichters kunnen klemrijden aan de rotonde van het op- en afrittencomplex van de E40 in Wetteren. De inzittenden zouden tienduizenden euro’s buit gemaakt hebben bij hoogbejaarde slachtoffers in onder meer Lede en Zottegem door zich voor te doen als bankmedewerker.

“Dit type fraude is relatief nieuw voor onze regio, maar sinds november zijn er meerdere feiten”, luidt het bij de politie van Zottegem. De criminelen viseren daarbij vooral oudere personen die een telefoontje krijgen door iemand die zich uitgeeft voor een ‘bankmedewerker’ die verdachte transacties vaststelde op de persoonlijke rekening.

Quote De daders halen de bankkaar­ten van de geviseerde hoogbejaar­de slachtof­fers bij hun thuis op

Bankier aan huis

“Opvallend is dat de beller heel wat bankgegevens kan meedelen waardoor alles heel geloofwaardig overkomt.” Nadat de criminelen op die manier het vertrouwen van de mensen winnen, gaan ze nog een stapje verder. “Men vraagt de slachtoffers om zo snel als mogelijk hun bankkaart(en) naar hun financiële instelling te brengen, maar omdat de geviseerde slachtoffers hoogbejaarde mensen zijn die veelal niet in staat zijn om zich naar hun bank te begeven, sturen de criminelen zelf een ‘bankmedewerker’ ter plaatse.”

“Niet veel later of tijdens dat gesprek wordt inderdaad aangebeld door iemand die de kaart en de bankcode komt ophalen.” Met die gegevens worden vervolgens de rekeningen van de slachtoffers leeggeplunderd. Iets waarvoor de lokale politie van Erpe-Mere/Lede in november waarschuwde nadat in Lede iemand slachtoffer werd.

BuurtInformatieNetwerk

Dat de daders woensdag tegen de lamp liepen is wellicht te danken aan het BuurtInformatieNetwerk Zottegem Herzele SLHoutem. Via die weg ontvingen alle leden woensdag een sms-bericht om uit te kijken naar een verdachte witte Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaat die betrokken was in een fraudedossier.

Quote De politie van Wetteren arresteer­de een jonge vrouw van 19 en twee jonge mannen van 18 en 19 jaar met de Nederland­se identiteit

“De drie inzittenden, een jonge vrouw van 19 en twee jonge mannen van 18 en 19 jaar met de Nederlandse identiteit werden inmiddels voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter”, vernemen we bij het parket. “Het trio wordt verdacht van de zogenaamde ‘helpdesk’-fraude in onder meer Zottegem en Lede. De recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede onderzoekt of ook andere feiten aan de verdachten kunnen worden gelinkt.” Hoeveel buit precies werd gemaakt is onduidelijk, maar het zou om tienduizenden euro’s gaan.

Waarschuw bejaarden

Politie en parket waarschuwen voor bendes die op dezelfde manier tewerk gaan. “De bank zal echter nooit aan huis komen om zogenaamde fraude op te lossen. Ga dus nooit in op de vraag om langs te komen.” Bankmedewerkers vragen ook nooit om een bankkaart, codes van een kaartlezer of sms door te geven. “Omdat de fraudeurs vooral 65-plussers viseren, vragen we om familieleden, vrienden of buren die mogelijk in aanmerking komen te waarschuwen. Verder vragen we om bij verdachten handelingen in je wijk niet te aarzelen en meteen het noodnummer 101 te bellen.”

