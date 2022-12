Politie neemt deel aan Warmste Week en steunt Welzijnsschakel

Thema van de Warmste Week is dit jaar armoede. “En omdat we als politiedienst dagelijks geconfronteerd worden met mensen in schrijnende omstandigheden en de gevolgen van mensen die leven in kansarmoede, raakt dit thema ons nog net iets meer”, vertelt korpschef commissaris Benny De Smet. Een werkgroep slaagde er in om 90 spaghetti 's te verkopen. De opbrengst daarvan werd door de korpschef afgerond tot 700 euro. “Daardoor kunnen we de afdelingen van Welzijnsschakels in Erpe-Mere en Lede elk een bedrag van 350 euro overmaken. Hopelijk kunnen we met die bescheiden bijdrage toch een beetje het verschil helpen maken.”