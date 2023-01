Personal Coach René De Rop verhuist van Lede naar Herzele

“We beleefden een fantastisch jaar in Lede en verwelkomden daar 530 unieke klanten. Helaas werd ons geluk uit onverwachte hoek verstoord”, vertelt de man. Daarom wordt een nieuwe start gemaakt in een oude molen in de Arestraat 191 in Sint-Lievens-Esse bij Herzele. “We hebben alles klaargestoomd en beschikken daar over een fitnessruimte van 90 vierkante meter en 60 are omliggend bosgebied. Ideaal om onze klanten in perfecte omstandigheden te begeleiden.” Naast de nieuwe locatie werd De Rop ook partner van Basic-Fit in Zottegem. “Ons jammer avontuur in Lede zal ons zeker bijblijven, maar we gaan met opgeheven hoofd en volle moed onze diensten en producten verder zetten in Herzele, Zottegem en omstreken.”