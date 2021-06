Ouders starten crowdfunding nadat zoontje (2) overlijdt na ongelukkige val van trap: “Laat Ilias verder leven in speelbos vol inheemse bomen”

Dat speelbos moet andere kinderen de kans geven om met evenveel avontuur en verwondering te genieten van de natuur. Iets dat de kleine Ilias ten volle deed. De jongen was bij hem thuis voortdurend met zijn papa in de weer om de natuur in te trekken, een bijenhotel of een takkenwal te maken. “Achter ons huis plantten we een levende wilgenbrug over de beek en voor de takkenwal sleepte Illie voortdurend takken uit de ruime omgeving aan.”