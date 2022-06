Ouderraad verwent leerlingen VLS Wonderster met afscheidsdag

Pas eind deze week broeierig heet, maar TikTok valt nu al massaal flauw: nieuwe challenge overspoelt scholen

Een leerling meldt tijdens de les aan de leerkracht dat het wel heel warm is, waarna de voltallige klas flauwvalt en de leerkracht voor schut staat. Filmpjes met die tienerongein zijn momenteel trending op TikTok. Het Stella Matutina College in Lede stuurde vrijdag een bericht naar alle leerlingen en ouders dat het mag stoppen en waarschuwt daarbij ook voor een andere ‘flauwvalchallenge’, die een stuk minder onschuldig is.

