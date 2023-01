Oude rijkswachtkazerne en Bloemenrijk ruimen plaats voor 54 sociale appartementen

OordegemDe Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil langs de Grote Steenweg in Oordegem twee appartementsgebouwen met in totaal 54 flats bouwen. Daartoe werden recent de oude gebouwen van de voormalige rijkswacht en het voormalige Bloemenrijk gesloopt.

“Bedoeling is om op die plaats een nieuw woonproject te realiseren dat tegemoet komt toenemende vraag naar betaalbaar wonen in de gemeente”, vertelt communicatiemanager Mieke Dobbenie van SHM Denderstreek. Een officiële aanvraag en een definitief voor het project is er nog niet, maar de sloop van zowel de oude rijkswachtkazerne, waar eerder al sociale huisvesting te vinden was, en het voormalige handelspand van Bloemenrijk werden inmiddels wel al uitgevoerd.

“Van de verschillende ontwerpen die reeds de revue passeerden werd het laatste ontwerp van architect Schotte-Soetinck wel al besproken met gemeente en brandweer.” Voor dat ontwerp werd qua uitzicht gekozen voor twee laagbouwentiteiten. “Die kunnen in twee fases centraal op het perceel gebouwd worden met tussenin ondergrondse parkeerruimte en achteraan heel veel open, groene ruimte.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De voorbije weken werden langs de Grote Steenweg in Oordegem de oude gebouwen van de rijkswachtkazerne en Bloemenrijk gesloopt. © Koen Moreau

De omgevingsaanvraag wordt binnenkort ingediend. “En bedoeling is in het voorjaar van 2024 met de eerste fase van de werken te starten.” Met die werken komt er in Lede een serieuze inhaaloperatie wat betreft het aanbod aan sociale woningen. “Lede moet 129 sociale woonentiteiten voorzien en daarvan zijn er vandaag 45 gerealiseerd. Er moeten er dus nog 84 bijkomen tegen 2025. In Lede staan er 1.987 kandidaat-huurders op de wachtlijst waarvan er 927 alleenstaanden zijn.”

Eveneens op de planning van SHM Denderstreek in gemeente Lede: de bouw van 22 appartementen voor ouderen en een lokaal dienstencentrum op de site van het ‘Kasteel van Mesen’ in het Markizaatpark en de bouw van 16 sociale appartementen in de Rammelstraat vlakbij de markt op de site van de oude dokterswoning waar men oorspronkelijk het gemeentehuis wou uitbreiden. Omtrent de site van het leegstaande en binnenkort gesloopte RVT Villa Letha luidt het dat er “projecten in onderzoek zijn”.

Volledig scherm De voorbije weken werden langs de Grote Steenweg in Oordegem de oude gebouwen van de rijkswachtkazerne en Bloemenrijk gesloopt. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.