Oude ambachtenbeurs, vikingdorp en demonstratie van roofvogels

Independer Je brandverze­ke­ring dekt ook schade of diefstal op reis, zolang je aan deze twee voorwaar­den voldoet

Wist jij al dat je brandverzekering je ook beschermt tegen schade of diefstal in je vakantieverblijf? Dat is nochtans absoluut het geval. Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen. Independer.be legt uit hoe je met een gerust gemoed op reis kan vertrekken.