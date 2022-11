Opletten voor telefooontjes van valse bankmedewerkers

“In sommige gevallen bellen je ze op en krijg je het echte telefoonnummer van je bank te zien. In andere situaties bieden je ze iets aan en vragen ze een kleinigheid met de bankkaart te betalen waarna ze kaart en code proberen te bemachtigen. Geef of stuur ook nooit codes door die je per sms ontvangt.”

“Een gezond wantrouwen is belangrijk. Trap niet in de val en bel zelf je bank om te controleren of je een echte medewerker aan de lijn kreeg.” Merk je verdachte transacties of gaf je telefonisch of per sms een code door? Blokkeer dan meteen je bankkaart via je bankapp of bel Card Stop op via 078/170.170. Blokkeer voor alle veiligheid ook je bankapp.