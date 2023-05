Opendeurweekend en Lentetasting op Domein Leeflank

Restotip. Paul de Pierre: een opeenvol­ging aan prijzen en titels maar vooral heerlijk lekker, zowel op het bord als in het glas

De voorbije jaren heeft zaakvoerder en sommelier Paul-Henri Cuvelier (40) van restaurant Paul de Pierre de prijzen opgestapeld. Beste Maître d’Hotel van België, Sommelier of the Year, winnaar van de Spaanse Copa Jerez en beste wijnkaart van de Gault&Millau. Tijd om nog ’s de benen onder tafel te schuiven in Etikhove.