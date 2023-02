Opeenvolgende crisissen zorgen voor personeelstekort bij sociale dienst OCMW

Wetteren/Schellebelle Bekende stoffenhan­del Lorré wordt overgeno­men door collega’s uit Schellebel­le

De bekende stoffenhandel Lorré in de Stationsstraat 9 in Wetteren wordt overgenomen door de collega’s van Stoffen Van Leuven uit Schellebelle. Denise Reunes gaf twee jaar terug al te te kennen dat ze een punt achter haar lange carrière in de detailhandel wou zetten.

