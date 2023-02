Ongeval op snelweg nadat vrouw onwel wordt

Lede Vrederech­ter ziet onvoldoen­de bewijs om buurtweg ter heropenen: gemeente trekt naar Hof van Cassatie

Op aangeven van Groen-gemeenteraadslid Jo Maebe zal de gemeente Lede zich dan toch niet neerleggen bij het oordeel van de rechtbank over een afgestoten voetweg in Impe. Daar oordeelde men nochtans net dat er onvoldoende bewijs is qua gebruik. “Maar als de eigenaar eerst vraagt en akkoord is om een voetweg te verplaatsen, kan je nadien toch niet oordelen dat die weg niet bestaat”, argumenteert Maebe.

