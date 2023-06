Onbegrijpelijk: jaar na dodelijke CO-vergiftiging opnieuw bewoner in levensgevaar na zware brand in kraakpand

Politie­baas ontkent dat er afgeluis­terd werd in commissari­aat: “Ik wilde komaf maken met profiteurs binnen het korps en daar heeft men mij nu op afgerekend”

Het was een emotionele Luc Lacaeyse (56), korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, die dinsdag voor het eerst het woord nam in de Dendermondse rechtbank. “Ik weet oprecht niet waar ik fout ben geweest", klonk het op het proces. De man staat terecht omdat er permanent beeld- en klankopnames zouden werden gemaakt in de verhoorlokalen van het politiecommissariaat. Lacaeyse was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de opnames. “Hoe kon ik dan afluisteren?”