Oekraïense muzikante Alina (21) krijgt podium in GC De Volkskring tijdens Music4Ukraine

LedeDrie Leedse bevriende muziekgroepen en jeugdhuis Bidong slaan komende vrijdag 6 mei de handen in elkaar om met Music4Ukraine geld in te zamelen voor wie het daar moeilijk heeft. Opvallend: de 21-jarige recent in Lede gearriveerde oorlogsvluchtelinge Alina Radaiivska gaat eveneens het podium op.

De jonge vrouw, die in principe in juni haar einddiploma rechten had moeten halen, heeft een formidabel mooie stem. “Toen Katy Duytschaever van de gemeente hoorde dat ik ervaring had als straatmuzikant en heel graag zing, liet ze dat weten aan de organisatoren van dit concert en van het een kwam het ander”, vertelt ze. Haar Engels gaat nog wat moeizaam, maar intussen volgt ze ook Nederlandse lessen in Aalst.

“Gelukkig is de taal van de muziek universeel en vormt de stem van Alina voor de gelegenheid een prachtige aanvulling voor onze groep Donald Funk”, vult Dirk Doyen aan. Die groep met verder Lieven D’Hondt, Wim Van der Elst en Jules Vandenbussche krijgt daardoor voor drie nummers vrouwelijk gezelschap. “De nummers zijn ook niet toevallig gekozen”, vertelt Dirk.

Naast twee Engelstalige nummers is er ook een Oekraïens nummer met als titel ‘ik mis mijn thuis’. Een liedje dat voor de talrijke Oekraïners die wereldwijd een tijdelijk plekje vinden, momenteel heel veel betekent. Tijdens de repetitie konden we met eigen ogen zien dat Alina een traantje moest wegpinken.

“Het is geweldig wat iedereen hier doet voor ons, maar uiteraard zou ik veel liever gewoon thuis zijn”, vertelt ze. Tot dat mogelijk is, helpen de lessen Nederlands, vrijwilligerswerk voor in Brussel arriverende landgenoten en muziek om toch iets om handen te hebben. “Samen met mijn mama en nog een ander gezin verblijven we bij een landgenote die hier sinds 2004 woont. Daar is het soms wel druk”, bekent Alina. Haar vader en broer verblijven nog in Oekraïne.

Toch hielpen zij met de keuze voor België. “Mijn papa heeft een hele poos in Gent gewerkt en we zijn hem daar enkele keren komen bezoeken. We wisten dus dat we ons hier thuis zouden voelen en zijn iedereen dankbaar voor het warm onthaal en de hulp.” Hulp die ze ook zelf wat graag geeft aan haar landgenoten. “Het is dan ook fijn dat ik mee kan zingen tijdens Music4Ukraine.”

Music4Ukraine, vrijdag 6 mei met ATMID, Donald Funk, Men From The Barn en DJ Veldeman in GC De Volkskring. Deuren open vanaf 20 uur. Een toegangskaartje kost 5 euro.

