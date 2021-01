Nieuwjaarsfeestje loopt uit de hand: vrouw dood aangetroffen in appartement

Sparen Wat als u uw woonlening niet meer kan afbetalen?

30 december Voor veel mensen was het afgelopen jaar een zware financiële dobber. Om erger te voorkomen, maakte de overheid het o.a. mogelijk om uitstel op betaling van de woonlening te krijgen, maar dat loopt binnenkort normaal gezien af. Vreest u daarna toch misschien in de problemen te komen met uw hypotheeklening? Het belangrijkste is om tijdig een oplossing te zoeken. Spaargids.be bekijkt de mogelijkheden die u hebt.