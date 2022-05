Nieuw jeugdhuis Bidong (bijna) klaar voor opening: “Na de examens en kampen vliegen we er echt in”

LedeMet een officieuze opening bedankt het nieuwe Leedse jeugdhuis Bidong iedereen die meewerkte om het oude gebouw van het ter ziele gegane jeugdhuis Leeuwerik aan sporthal De Ommegang op te knappen. “De ruwbouw is klaar, maar nu is ons geld volledig op.”

De uitgevoerde investeringen zijn dan ook niet van de minste. Alle buitenramen en -deuren werden vervangen - prijskaart meer dan 35.000 euro - door hoogwaardig en driedubbel isolerend glas en er kwam ook een akoestische wand. “We willen de hinder voor de buren absoluut tot een minimum beperken”, vertelt Stef Schelfout. Verder werd onder meer de elektriciteit vernieuwd en waren heel mat jonge en minder jonge vrijwilligers in de weer om de vergane glorie van weleer klaar te maken voor een nieuw leven.

“Daar zijn we nog niet, maar de basis of het minimum om bruikbaar zijn, een beetje te vergelijken met de ruwbouw, is klaar”, vult Jules Vandenbussche aan. Op de volgende fase met inrichting is het nog (even) wachten. “We zijn blij, fier en dankbaar voor waar we staan sinds we in januari 2020 beslisten om een nieuw jeugdhuis op te starten, maar nu is het geld echt op.” Dringend tijd voor activiteiten die iets opbrengen dus. “Corona stak wat dat betreft serieus stokken in de wielen waardoor we anders wellicht al tien keer verder hadden gestaan, maar het is wat het is.”

Start eind juli

Meubels en interieur ontbreken momenteel grotendeels. “Maar AB Inbev vernieuwde onze tapinstallatie en brouwer Vercruyssen en Berlare zorgde alvast voor degelijke koelkasten.” Daardoor is het een kwestie van tijd vooraleer de eerste jongeren effectief welkom geheten zullen worden in het nieuwe jeugdhuis. “Omdat het nu examens zijn en in juli zowat elke Leedse jeugdbeweging op kamp trekt, houden we de officiële opening en start voor het laatste weekend van juli.” Een ‘openlucht’-Bidong komt er daardoor dit jaar niet.

Na het openingsweekend willen de jongelui graag minstens een dag per week openen. “In eerste instantie denken we aan vrijdagavond of zaterdag, maar ook woensdag kan vervolgens snel volgen.” Voorwaarde daarvoor is wel dat er voldoende medewerkers zijn. “In de huidige fase konden we op veel maar ook vaak ongestructureerde hulp rekenen. Nu moeten we naar een barploeg met een vast schema en vaste werkmomenten evolueren en daarvoor zoeken we nog (veel) enthousiaste medewerkers.”

Meer weten over jeugdhuis Bidong? Neem een kijkje op de Facebookpagina ‘Jeugdhuis Bidong’ of contacteer Caro Van Herrewegen, Jules Vandenbussche, Basiel Adams, Stef Schelfhout, Jelle De Vuyst of een van de andere medewerkers.

Volledig scherm Caro Van Herrewegen, Jules vandenbussche, Stef Schelfhout en Jelle De Vuyst zijn vier van de zes kernleden van het nieuwe jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

