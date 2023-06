Nagels uitgestrooid op fietspaden: fietsenhater actief?

Indrukwek­kend programma met grote namen voor driedaags Lede Feest: "En er komt nog een grote verras­sings­gast”

Het weekend van vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus is er heel wat te beleven in Lede. Aanrader in het streekaanbod is de allereerste editie va LDFST of Lede Feest op de terreinen van FC Ronkenburg. Naast de affiche met onder meer Richie Malone, De Romeo’s en Maksim zorgt Lede Feest ook voor indrukwekkend VIP-aanbod.