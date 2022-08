Na 33 jaargangen is ‘Gazetje van Wanzele’ toe aan 100ste nummer: “Papier is geduldig”

WanzeleTerwijl de voorbije jaren zo goed als alle gratis regionale gedrukte pers van het toneel verdween, houdt het louter in papieren vorm bestaande ‘Gazetje van Wanzele’ stevig stand. En dat zonder digitale variant of reclame.

Sinds 1989 rollen er elk jaar drie edities van de persen. Het drukwerk wordt tegenwoordig betaald door vzw De Spinch, de vroegere Parochiale Werken. De inhoud wordt tegenwoordig volledig gratis bij elkaar geschreven door Edwin Melckenbeeck, Bart Van Langenhoven, Ivo Haentjens, Willy Calle en hoofdredacteur Marcel Van Pollaert.

“Oorspronkelijk was het gazetje van KAV en KWB Wanzele. Zij gebruikten het om hun eigen maar ook allerhande activiteiten en recepties aan te kondigen of er verslag van uit te brengen”, vertelt Van Pollaert. Toen de verenigingen in 2005 en na 50 gazetjes ophielden te bestaan, besloten enkele dapperen – waaronder Marcel Van Pollaert en enkele van de oorspronkelijke medewerkers – het lokale infoblad te laten verder bestaan.

Het aantal pagina’s werd een beetje verminderd tot 10 à 12 per boekje om alles betaalbaar te houden. Toch werd bewust niet naar een online variant overgeschakeld. “Papier is geduldig en we merken dat mensen echt uitkijken naar het moment dat ons gazetje in alle 520 brievenbussen van Wanzele valt. Zodra we de bedeling gestart zijn, krijgen we telefoontjes of we andere straten niet vergeten zijn.” Dat het gazetje gelezen wordt weet Marcel eveneens zeker.

“Als er een fout in staat of een foute naam geschreven is, mogen we dat meteen horen.” Enkele vaste rubrieken zijn er intussen al 100 edities bij: het cursiefje dat het krantje opent, uitleg over dialectwoorden en de enquêteur. “Daarnaast proberen we ook steeds wat actualiteit te brengen en de overblijvende ruimte vullen we op met lokale geschiedenis.” Zo werd voor de nieuwste editie een overzicht gemaakte van de huiskapelletjes in Wanzele.

De tuinrubriek die er ooit was, bestaat niet meer. “En ook de communicanten mogen we om privacy redenen niet langer melden. Vooral oudere mensen die graag wenskaarten stuurden vinden dat jammer.” Wel opgenomen is een lijst van de recente overlijdens. Dat klein actueel nieuws lokaal van grote waarde is, bleek bij de opening van buurtrestaurant ‘Het kieken en de olifant’ eind vorig jaar. “Dat was plots het onderwerp van drie van onze rubrieken”, lacht Marcel.

Dankzij de vaste kern en enkele gastschrijvers kan je in het ‘Gazetje van Wanzele’ perfect de polsslag van het leven onder de net geen 1.100 Wanzelenaren perfect voelen. “Met verenigingen als de 11.11-vriendenkring, de wielervrienden, Samana, de Gezinsbond, de kookclub van VTB-VAB en de Vrije Basisschool Sterreneiland is hier dan ook heel wat te beleven”, verzekert de hoofdredacteur ons. “Bovendien kunnen de schrijvers ook mij geregeld verrassen met wat ze bijeen schrijven.”

Prijs te winnen

Wie wil weten wat er nu in het gazetje staat, houdt best rond 1 augustus goed de brievenbus in de gaten. “Want met de wedstrijd in ons honderdste gazetje kan je een prijs winnen.” Het honderdste gazetje is overigens niet het laatste. “Oorspronkelijke beloofde ik mijn vrouw om het na het 100ste gazetje voor bekeken te houden, maar nu stoppen zou echt zonde zijn. We doen dus nog even verder”, verzekert Marcel ons.

Volledig scherm Marcel Van Pollaert is al vele jaren hoofdredacteur van het ‘Gazetje van Wanzele’. © Koen Moreau

