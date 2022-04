Mogelijke PFAS-vervuiling aan brandweerkazerne, speelpleintje en compostdemopark

Het onderzoek situeert zich in en rond de brandweerkazerne in de Vijverstraat waar blusschuimmiddelen werden opgeslagen en waar in de buurt mogelijk PFAShoudend blusmiddelen werden gebruikt voor oefeningen. Gelijkaardige onderzoeken gebeuren de voorbije maanden overal in Vlaanderen en overwegend in de omgeving van brandweerkazernes of -oefenplekken.

In afwachting van de resultaten worden omwonenden in een straal van 100 meter opgeroepen om niet langer opgepompt water te gebruiken als drinkwater, niet langer of in beperkte maten te eten van zelf geteelde groenten en fruit, geen eieren van eigen kippen te eten en geen eigen kleinvee zoals kippen of konijnen te eten. Verder wordt aangeraden geen eigen compost te gebruiken als meststof voor de tuin.

Dat is dus ook het geval voor compost afkomstig van het compostdemopark aan de Kerkevijverstraat. Ook het parkje en speelpleintje achter Huize Moens en de parking tegenover de brandweerkazerne liggen in het mogelijke risicogebied. “Maar het compostdemopark is momenteel gesloten en voor de speeltuin zien we geen onmiddellijk gevaar”, aldus schepen Heestermans en burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V). In het verspreide advies wordt nochtans het afdekken van braakliggende of losse grond met grasmatten of bodemdoeken, boomschors of kiezels eveneens aangewezen.

Dat de berichtgeving en adviezen nu pas komen, is merkwaardig. In Nederland werden in 2020 al gelijkaardige onderzoeken uitgevoerd aan brandweerkazernes. Voor een mogelijk gelijkaardige vervuiling aan de brandweerkazerne van Wichelen werd de bevolking al in januari van dit jaar ingelicht. Sint-Lievens-Houtem deed hetzelfde in februari en in Wetteren was dat al het geval in juni vorig jaar. “Voor alle duidelijkheid: de kans dat er effectief schadelijke stoffen aanwezig zijn, is bijzonder klein”, benadrukt Heestermans.