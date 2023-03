Minister Crevits (CD&V) bezoekt ‘Bewonersparlement’ WZC Prieelshof

“De minister kwam langs om te kijken hoe wij onze bewoners echt inspraak geven”, vertelt directeur Els Suys. Daarbij was heel wat aandacht voor het Bewonersparlement. “Daarmee stellen we de bewoners de vraag hoe we ons kunnen organiseren zodat zij zich er erg thuis voelen.” Crevits bevroeg de bewoners over hun ervaringen. “En de aanwezige personeelsleden gaven toelichting rond onze werking en de vele projecten die voortvloeien uit de input van de bewoners.” Minister Crevits was onder de indruk. “Dit initiatief is, net als bewonersbevraging, iets om trots op te zijn aangezien het extreem belangrijk is dat bewoners en hun naasten gehoord worden en dat ze hun mening kunnen geven over hoe ze de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren.”