Minder Mobielen Centrale zoekt extra vrijwilligers

Wie over een auto en wat vrije tijd beschikt en graag mensen met een beperkt inkomen en een beperkte mobiliteit door ouderdom of ziekte wil helpen om ter plaatse te raken voor onder meer familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een medische afspraak of bezoek aan het gemeentehuis kan voor meer info contact opnemen met Eline Van De Velde via 0484/92.15.87 of mmc@lede.be. De wagen is omnium verzekerd en als chauffeur ontvang je een onkostenvergoeding van 0,41 euro per kilometer.