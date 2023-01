Milde schoorsteenbrand snel onder controle

Lede/Oordegem Beperkte waterover­last bij Carrefour en op E40, boompje omgewaaid in Klooster­straat

De brandweer werd tijdens de hevige regenvlaag die woensdagavond over de regio trok tweemaal opgeroepen voor wateroverlast in Lede. Donderdagochtend belandde een boompje op straat in de Kloosterstraat.

12 januari