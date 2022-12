Mieke, Stefaan en Tony maken droom waar met Limo Royal: “Voor wie het minder breed heeft voorzien we iets speciaal”

OordegemAchter het stuur zitten en mensen in de watten leggen is hun beroep en hun passie. “Maar omdat we naast onze bus, onze vrachtwagen en onze job als verzorgende ook wel iets anders zagen zitten, kochten we net een prachtige limo aan”, vertellen de drie kersverse vennoten.

Die limo bolde al heel wat kilometers in de regio. “Hij maakte deel uit van de vloot van firma De Ras, maar werd daar een tijd terug verkocht. Gelukkig kregen we de kans hem nu terug naar hier te halen”, vertelt Tony V.R. uit Aalst die professioneel buschauffeur is bij Coach Partners in Lede. Iets dat hij niet alleen deed. In zijn passie kon hij ook zelfstandig vrachtwagenchauffeur Stefaan Van Diest en diens partner Mieke Bracke uit Oordegem overtuigen.

Hobby wordt bijberoep

Samen kochten ze de 8-persoons limo aan en startten ze in bijberoep het taxibedrijf Limo Royal. “Maar dit voelt niet als werken. We bekijken het eerder als een hobby, want geef toe: met zo een wagen de baan op gaan is toch geweldig”, knipoogt Tony. Nog geweldiger is om met zo een wagen opgehaald en weggebracht te worden. “En dat hoeft helemaal niet duur te zijn”, garanderen de vennoten.

“Onze prijzen starten vanaf 125 euro. Voor vier uur betaal je 380 euro, maar die vier uur kan je gesplitst gebruiken. Bovendien voorzien we voor elke rit een fles bubbels.” Omdat ze hun droom met zoveel mogelijk mensen willen delen en begrijpen dat niet iedereen het budget voor handen heeft, zijn afwijkende prijzen mogelijk. “Voor uitzonderlijke situaties van mensen die het niet breed hebben, willen we absoluut iets speciaal doen.”

Leuk en aangenaam

Daardoor komt een taxirit in stijl voor een vrijgezellen-, huwelijks-, communie-, lente- of bedrijfsfeest alsook voor wie in stijl naar de luchthaven, het uitgangsleven of de komende feestdagen makkelijker binnen het financiële bereik van geïnteresseerden. “En stilletjes dromen we al van de aanschaf van een tweede limo, maar het is vooral de bedoeling om het leuk en aangenaam te houden.”

Meer info en boeken via www.limoroyal.be, via de Facebookpagina ‘Limo Royal Belgium’ of telefonisch bij Mieke (0472/58.41.78), Stefaan (0475/25.17.35) en Tony (0477/87.25.30).

Volledig scherm Stefaan, Mieke en Tony maken met hun eigen Limo Royal taxibedrijf hun droom waar. © Koen Moreau

