Middenstandsraad organiseert infoavond over cybersecurity en GDPR

Sprekers zijn Kurst Verstockt van het GDPR-huis en Robin en Frederik van Awarity. Zij hebben het over ‘Awareness en GDPR in de IT-omgeving van je bedrijf’. Een thema waarover heel wat te vertellen en te weten valt. Hoeveel zijn jouw gegevens nu echt waard? Wat doen als of hoe voorkomen dat je slachtoffer wordt van een cyberaanval? En welke GDPR-verplichtingen heeft jouw bedrijf in het algemeen en specifiek voor bewakingscamera’s? Op die vragen krijg je op donderdagavond 23 maart vanaf 20 uur een antwoord in GC De Volkskring. Nadien kan nog nagepraat worden bij een hapje en een drankje. Deelnemen is volledig gratis. Om praktische redenen wordt wel gevraagd vooraf in te schrijven via lokale.economie@lede.be.