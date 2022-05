Massa volk voor parktheaterfestival: “Dit smaakt naar meer”

Lede Vermiste rusthuiska­ter Leo van Markizaat beleeft 5 km verderop avontuur… in rusthuis Molenkou­ter: “Hij voelt zich hier volledig thuis”

Vergeet Flipper, Lassie, Skippy, Black Beauty en alle andere avontuurlijke dieren. De enige echte avonturier is rusthuiskater Leo van woonzorgcentrum Markizaat in Lede. In zijn doordeweekse bestaan neemt hij (mee) de lift, laat hij zich rondvoeren op de verzorgingskarren en trekt hij er buiten op uit. Afstand is geen probleem. In februari maakte Leo nog een uitstap per ziekenwagen en vorige week liftte hij mee met een medicijnentransport.

