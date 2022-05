Maspoe en Open Lede organiseren (bijna) allereerste Trage Wegen Loop

Lede BELOOFD IS BELOOFD. Raakt het verkeer van Lede toch nog ontknoopt? Komen er sociale senioren­flats in het park van Mesen en komen de andere projecten nog van de grond?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren zes beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lede, een gemeente die (bijna) een nieuwe huisvesting heeft voor de administratieve en sociale diensten, maar die nog heel wat werk heeft wat betreft ruimtelijke ordening, senioren- en sportvoorzieningen.

26 april