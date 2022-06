Man staat terecht nadat hij bijna 3 promille in bloed had: “Dat is toch helemaal niet zo veel”

Het promillagegehalte dat Eric V. in zijn bloed had, komt overeen met ongeveer veertien pinten die je zou drinken. De feiten gebeurden ook nog bijzonder vroeg op de dag om 11.15 uur ‘s morgens. Hij was naar de markt geweest en had daar een goede vriend tegen gekomen waarmee hij begon te drinken. “Ik had enkel maar een paar trappisten gedronken, dat was echt niet zo heel veel", klonk het. Bij het naar huis rijden liep het evenwel mis en viel hij tegen het geparkeerde voertuig aan. De man riskeert nu een fikse boete en rijverbod, de rechtbank doet later uitspraak.