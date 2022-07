Man en vrouw in levensgevaar na CO-vergiftiging in kraakpand

LedeIn het Oost-Vlaamse Lede bij Aalst zijn donderdagochtend in een kraakpand in de buurt van het station drie mensen bevangen geraakt door het geur- en kleurloze CO-gas. Twee krakers zijn er bijzonder erg aan toe. De oorzaak ligt wellicht bij een generator die in het huis stond.

De hulpdiensten werden omstreeks 6 uur verwittigd door een man die in het leegstaande huis vlakbij de hoek van Vijverstraat en Meirveld verbleef. Die voelde zich onwel en de andere aanwezigen in het huis reageerden niet meer. De brandweer, die iets verderop in de straat haar kazerne heeft, was snel ter plaatse. Zij haalden gewapend met zuurstofflessen de levenloze lichamen van een andere man en een vrouw buiten.

Drie ziekenwagens en een mug-team snelden eveneens ter plaatse, waarna buiten de woning twee personen langdurig werden gereanimeerd. Uiteindelijk werden de drie aanwezigen overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Hoe hun toestand momenteel is, is onduidelijk. Gezien het duidelijk om een leegstaande woning gaat, verschillende ramen waren vernield en binnen heel wat schade was, betreft het meer dan waarschijnlijk krakers.

Volgens verschillende omwonenden houden die zich al enkele weken tot maanden op in het gebouw. Of de eigenaar daarvoor toelating gaf of op de hoogte was, is vooralsnog onduidelijk. “Het parket is een onderzoek gestart en de woning is verzegeld voor verder onderzoek”, geeft commissaris Nathalie Bel van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede mee. De drie personen liepen de CO-vergiftiging meer dan waarschijnlijk op door een in huis geplaatste draaiende stroomgroep, om door de verbranding van brandstof elektriciteit op te wekken.

Volledig scherm In een kraakpand langs de Vijverstraat in Lede liepen drie personen een CO-vergiftiging op. © Koen Moreau

