Lokale politieke partij Open Lede heeft met Dirk De Gussemé (63) een nieuwe voorzitter

Die man is geen onbekende in Lede. Hij is vrijwilliger bij de Minder Mobielen Centrale, lid van het dagelijks bestuur van de Seniorenraad en fervent visser. “En na een mooie carrière van 41 jaar bij Audi heb ik nu tijd maken om als voorzitter, in navolging van mijn broer Georges die enkele jaren voorzitter van Open Vld Lede was, positieve en constructieve politiek voeren.”