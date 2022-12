Lokale kunstenaars fleuren grijze elektriciteitskasten op met straatkunstproject ‘Tour Elentrik’

“Na maanden hard werken, werden jullie prachtige vaak fantasierijke resultaten vernist en gebundeld in een kaartje zodat iedereen er kan van genieten”, aldus burgemeester Geertrui Van De Velde (CD&V) tijdens de officiële voorstelling van de kaart. Die kaart is vanaf nu gratis te verkrijgen in het gemeentehuis, in het burgerhuis, in de sporthal en in de bibliotheken. Van op afstand genieten kan eveneens via de website streetartcities.com.